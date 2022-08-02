Администрация Екатеринбурга выставила на торги имущество столовой «Золушка»

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Администрация Екатеринбурга приглашает малый и средний бизнес поучаствовать в открытых торгах по продаже имущества МУП школьно-базовой столовой «Золушка». Об этом сообщается на официальном сайте города.
На аукцион выставлены объекты муниципального нежилого фонда, находящиеся улице Байкальской, 38. Стартовая цена — 28 млн 774 тыс. 393 руб. с шагом в 5% от начальной стоимости и задатком в 20% от нее.
Торги пройдут 27 февраля 2023 года в 10.00 на Уральской электронной торговой площадке. Состав участников и форма подачи предложений о цене открытые. Подать заявку можно на сайте ЭТП «УЭТП».
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