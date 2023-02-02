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Производство фанеры в России за год снизилось почти на 30%

УрБК, Москва, 06.02.2023. В России за 2022 год было произведено 3,241 млн кубометров фанеры, что на 28,8% уступает результату 2021 года. При этом за декабрь было произведено на 40,8% меньше фанеры, чем годом ранее. По другим пиломатериалам также наблюдается снижение, но менее масштабное. Об этом сообщает «Российская газета».

Участники рынка объяснили, что фанерное производство было ориентировано на экспорт — в другие страны шло примерно 70% продукции. Главными потребителями были Европа и США, закрывшие свои рынки.

На внутреннем рынки объемы поставок сохранились, и производители ищут возможность нарастить их, чтобы как-то компенсировать потери. Снижение цен на фанеру, в свою очередь, стимулирует строителей чаще искать возможности для ее применения.

Представители отрасли также отмечают, что рынки сотрудничающих с Россией стран также недоступны для отечественных производителей из-за высоких пошлин. В Турции они составляют 15%, в Индии — 30%. Из-за этого российские поставщики не могут конкурировать с местными.

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