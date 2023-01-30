На Среднем Урале только треть вакансий подходит для соискателей без опыта работы

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В январе 2023 года в Свердловской области было открыто около 35 тыс. вакансий. Из них только 34% подходили для соискателей без опыта работы. При этом год назад их доля составляла 37%, говорится в исследовании hh.ru.
Согласно исследованию, большая часть вакансий (47%) рассчитана на соискателей с опытом работы от одного года до трех лет (год назад — 45%). Еще 17% вакансий требуют опыт от трех до шести лет (год назад — 16%), 2% — более шести лет (год назад — тоже 2%).
При этом наблюдается прямая связь между требованиями к опыту работы и уровнем зарплат. Так, людям без опыта работы компании региона готовы платить в среднем 40 тыс. руб., с опытом от года до трех — 50 тыс. руб., от трех до шести лет — 70 тыс. руб., более шести лет — 85 тыс. руб.
Помимо этого, готовы принять на работу соискателей без опыта чаще всего организации из сфер розничной торговли (21% таких вакансий открыт этими работодателями); компании, предоставляющие услуги для бизнеса (9%), а также ИТ-компании (7%).
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