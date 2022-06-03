УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:23

Зампред правительства Марат Хуснуллин порекомендовал регионам сократить стандартный норматив определения парковочных мест

УрБК, Москва, 06.02.2023. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий строительный комплекс, порекомендовал регионам сократить стандартный норматив определения парковочных мест, сообщают «Ведомости».

«Мы не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место», — заявил М. Хуснуллин.

По его мнению, размеры парковок у дома необходимо сдерживать, чтобы дать приоритет развитию общественного транспорта. В противном случае строительство дорог всегда будет отставать от роста темпов автомобилизации.

Зампред кабмина также подчеркнул, что покупка парковочного места вызывает удорожание жилья. А возможность беспроблемно парковать личный транспорт приводит к росту автомобильных пробок.

Напомним, что в ноябре 2022 года Минтранс России опубликовал методические рекомендации для субъектов по определению необходимого количества парковок на территории муниципалитетов «с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта». В документе говорится, что в зависимости от близости к общественному транспорту городские власти должны применять «корректирующие коэффициенты» для снижения числа парковочных мест «в радиусе пешеходной доступности» до станций метро и скоростного рельсового транспорта.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.06.2022 Замглавы кабинета министров РФ Марат Хуснуллин объявил о запуске кольцевой автомобильной дороги в Екатеринбурге в сентябре 2022 года

УрБК, Москва, 03.06.2022. На совещании по строительству дорог заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин ...

14.02.2022 Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин назвал нехватку мигрантов одной из причин подорожания жилья

УрБК, Москва, 14.02.2022. Отсутствие дешевой рабочей силы является одним из существенных факторов, из-за которых растут ...

07.02.2022 Ввод жилья в России за год вырос на 13%

УрБК, Москва, 07.02.2022. В 2021 году в России было введено 92,6 млн кв. м. жилья, что на 13% больше показателя ...

23.07.2018 Челябинской гордуме потребовалось пять лет на исправление порядка создания парковок

УрБК, Челябинск, 23.07.2018. Челябинская городская дума на последнем заседании приняла новый порядок создания и ...

17.05.2012 В Москве сложился дефицит парковочных мест

В Москве официально зарегистрировано более 4,2 миллиона автомобилей, а число парковочных мест, организованных в городе, ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (136)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18