Зампред правительства Марат Хуснуллин порекомендовал регионам сократить стандартный норматив определения парковочных мест

УрБК, Москва, 06.02.2023. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий строительный комплекс, порекомендовал регионам сократить стандартный норматив определения парковочных мест, сообщают «Ведомости».



«Мы не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место», — заявил М. Хуснуллин.



По его мнению, размеры парковок у дома необходимо сдерживать, чтобы дать приоритет развитию общественного транспорта. В противном случае строительство дорог всегда будет отставать от роста темпов автомобилизации.



Зампред кабмина также подчеркнул, что покупка парковочного места вызывает удорожание жилья. А возможность беспроблемно парковать личный транспорт приводит к росту автомобильных пробок.



Напомним, что в ноябре 2022 года Минтранс России опубликовал методические рекомендации для субъектов по определению необходимого количества парковок на территории муниципалитетов «с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта». В документе говорится, что в зависимости от близости к общественному транспорту городские власти должны применять «корректирующие коэффициенты» для снижения числа парковочных мест «в радиусе пешеходной доступности» до станций метро и скоростного рельсового транспорта.