ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов

УрБК, Москва, 06.02.2023. О новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. Он отметил, что злоумышленники размещают их в объявлениях, предлагающих бесплатные консультации о получении социальных выплат, сообщают «Известия».
«Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей», — рассказал Герман Зубарев.
Он также добавил, что при дальнейшем общении мошенники узнают у жертв личную финансовую информацию, а затем используют ее для хищения денег с банковских карт. По его мнению, использование чат-ботов вызывает повышенное доверие у граждан, поскольку создает ощущение, что такая форма общения означает взаимодействие с официальным ведомством.
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