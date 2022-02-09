Трое жителей Первоуральска приговорены к реальным срокам за хищение средств с банковских карт

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Первоуральский городской суд приговорил к лишению свободы трех местных жителей: Дмитрия Скоробогатова, Ивана Тарасова, Александра Синицына. Они признаны виновными в хищении денег с банковских карт, данные по которым попали в открытый доступ из-за утечки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в марте 2020 года гражданин, в отношении которого выделено отдельное производство, создал организованную группу с участием осужденных. Он направлял Д. Скоробогатову и А. Синицыну данные с банковских карт россиян, включая номер, трехзначный защитный код и информацию о владельце. Все эти сведения оказались в открытом доступе из-за утечки у банков.



С помощью этих данных Д. Скоробогатов и А. Синицын с марта по июль 2020 года оформляли подписки на предоставление услуг в онлайн-кинотеатрах и онлайн-телевидении, заказывали через интернет-магазины и маркетплейсы одежду, технику, бронировали места проживания в отелях на территории Турции. И. Тарасов забирал из пунктов выдачи товары, приобретенные на украденные средства.



Сумма причиненного осужденными ущерба превысила 640 тыс. руб. Потерпевшими признаны 34 человека, живущих в России. Первоуральцы уже возместили потерпевшим причиненный ущерб.



В итоге Первоуральский городской суд признал всех троих виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой». Д. Скоробогатов и А. Синицын получили по 4 года лишения свободы, И. Тарасов — 2 года. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.