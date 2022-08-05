УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:23

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Свердловской области снизилась до 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Свердловской области снизилась в декабре 2022 года до 7,6% (в декабре 2021 — 8%). Об этом сообщается на сайте Банка России.

За декабрь жители региона оформили ипотечные кредиты на сумму 22,2 млрд руб., что является рекордом за весь период наблюдения. При этом количество займов осталось сопоставимо с декабрем 2021 года — 6,9 тыс. штук.

Сильнее всего объем выдачи ипотеки проявился на первичном рынке. Свердловчане оформили кредиты на сумму 10 млрд руб., что на 35% превышает результат декабря 2021 года.

Ипотечный портфель вырос на 17%, до 421 млрд руб. Жители Свердловской области в среднем оформляли кредит на 3,2 млн руб. сроком на 23 года.

«Увеличение спроса на ипотеку в конце года является традиционным. Свою роль сыграли и опасения завершения программы льготной ипотеки. Однако напомню, что она продлена до 1 июля 2024 года», — прокомментировал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.08.2022 Банк России отмечает в Свердловской области восстановление спроса на ипотеку

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. За июнь 2022 года жители Свердловской области оформили 2,3 тыс. ипотечных жилищных ...

20.05.2022 Ипотечный портфель банков на Южном Урале увеличился на 25%

УрБК, Челябинск, 20.05.2022. В I квартале 2022 года жители Челябинской области оформили 11,3 тыс. ипотечных кредитов ...

03.08.2021 В Свердловской области количество ипотечных жилищных кредитов в I полугодии выросло на 45%

В I полугодии 2021 года жители Среднего Урала оформили 33,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 83 млрд ...

04.02.2021 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в 2020 году выросло на 38%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В 2020 году в Свердловской области выдали более 60 тыс. ипотечных жилищных кредитов ...

14.01.2021 Объем выдачи ипотеки на Среднем Урале за 11 месяцев 2020 года вырос на 50%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. За 11 месяцев 2020 года в Свердловской области было выдано 52 тыс. ипотечных кредитов ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (96)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18