Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Свердловской области снизилась до 7,6%

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Свердловской области снизилась в декабре 2022 года до 7,6% (в декабре 2021 — 8%). Об этом сообщается на сайте Банка России.



За декабрь жители региона оформили ипотечные кредиты на сумму 22,2 млрд руб., что является рекордом за весь период наблюдения. При этом количество займов осталось сопоставимо с декабрем 2021 года — 6,9 тыс. штук.



Сильнее всего объем выдачи ипотеки проявился на первичном рынке. Свердловчане оформили кредиты на сумму 10 млрд руб., что на 35% превышает результат декабря 2021 года.



Ипотечный портфель вырос на 17%, до 421 млрд руб. Жители Свердловской области в среднем оформляли кредит на 3,2 млн руб. сроком на 23 года.



«Увеличение спроса на ипотеку в конце года является традиционным. Свою роль сыграли и опасения завершения программы льготной ипотеки. Однако напомню, что она продлена до 1 июля 2024 года», — прокомментировал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.