В Свердловской области за год на 14% выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом

В Свердловской области за 2022 год на 14% увеличились продажи премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».



Средняя стоимость такой машины составила 5 млн 970 тыс. руб. Самыми востребованными оказались марки Lexus RX (8,4% от продаж в этом сегменте), BMW X5 (5%) и BMW 5 серии (4,4%). На премиальные автомобили пришлось 0,8% от общего числа продаж транспорта с пробегом в регионе.



По России продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 55% относительно 2021 года. В среднем они стоят 5,3 млн руб. На долю таких машин пришлось 1,7% от общего числа продаж машин с пробегом в стране.