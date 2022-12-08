Свердловское Управление ФНС России до 1 марта проведет индивидуальные сверки по ЕНС с налогоплательщиками

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Федеральная налоговая служба (ФНС) России решила не применять меры принудительного взыскания в отношении отрицательного сальдо, которое числится на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщиков, если они считают, что параметр отражен некорректно.



В связи с этим до 1 марта налоговые органы выполнят индивидуальные сверки с такими лицами. Для этого необходимо обратиться в местные инспекции по вопросу несогласия с сальдо, рассказали в пресс-службе Управления ФНС России по Свердловской области.



Решение ведомства касается граждан, совершивших ошибки при налоговых расчетах за отчетные периоды до 2023 года. Это даст возможность избежать конфликтов по поводу внедрения новой системы коммуникаций между налоговыми органами и налогоплательщиками, новых правил платежей и формирования единого сальдо расчетов.



Помимо этого, до 1 мая 2023 года и до завершения декларационной кампании по итогам 2022 года по ряду налогов и сборов приостановлено привлечение к налоговой ответственности налогоплательщиков за нарушения законодательства, связанные с представлением (непредставлением) уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.