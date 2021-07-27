В Свердловской области за 2022 год полиция раскрыла 1 тыс. 337 краж с банковских счетов

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2021. В Свердловской области по итогам I полугодия 2021 года сократилось количество ...

В Свердловской области сократилось число квартирных краж и угонов

В Свердловской области с начала года возбуждено более 1,4 тыс. уголовных дел по фактам краж с банковских карт

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Свердловской области в I полугодии 2021 года было возбуждено более 1,4 тыс. уголовных ...