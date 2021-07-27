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В Свердловской области за 2022 год полиция раскрыла 1 тыс. 337 краж с банковских счетов

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. За 2022 год полиция Свердловской области раскрыла 1 тыс. 337 дел по фактам краж с банковских счетов. Раскрываемость таких видов преступлений выросла на 20%, составив 60,4%. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Также он сообщил, что четверть зарегистрированных преступлений связаны с IT-сферой. Каждый пятый пострадавший от мошенников — пенсионер.

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