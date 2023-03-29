Полиция Свердловской области за полгода установила личности 2 тыс. IT-мошенников

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. За 2022 год в Свердловской области зарегистрировано 11 тыс. 794 преступления в сфере ...30.01.2023 В Свердловской области за 2022 год 22,6% преступлений совершены с применением IT-технологий
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Свердловской области за 2022 год 22,6% зарегистрированных преступлений совершены с ...27.01.2023 В Свердловской области за 2022 год полиция раскрыла 1 тыс. 337 краж с банковских счетов
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. За 2022 год полиция Свердловской области раскрыла 1 тыс. 337 дел по фактам краж с ...27.01.2021 Каждое шестое преступление в Свердловской области в 2020 году квалифицировано как мошенничество
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Каждое шестое преступление, зарегистрированное в Свердловской области в 2020 году, было ...29.07.2019 В Свердловской области количество мошеннических преступлений выросло на 44%
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. В Свердловской области в I полугодии 2019 года количество мошеннических преступлений ...