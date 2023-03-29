Полиция Свердловской области за полгода установила личности 2 тыс. IT-мошенников

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. За январь-июнь 2023 года полиция Свердловской области установила личности 2 тыс. человек, совершавших преступления с помощью информационных технологий. Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.



С начала года сотрудники полиции расследовали 12,5 тыс. преступлений. Удалось пресечь деятельность 132 лидеров и активных участников организованных групп и преступных сообществ. На 10% выросла эффективность по обнаружению преступлений в сегменте незаконного оборота наркотиков.



«Одной из основных проблем в регионе остается мошенничество. Каждое четвертое от всех поставленных на учет преступлений, занимают такого вида противоправные деяния (28,2%; 7 тыс. 085 из 25 тыс. 106). В I полугодии 2023 года от рук аферистов пострадало 2 тыс. 912 граждан, каждый третий из них пенсионер (941). Доверчивые жители Среднего Урала перевели мошенникам 1,2 млрд рублей», — отметил полковник Горелых.