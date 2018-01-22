«МегаФон» приобрел компанию мобильной коммерции «ИнПлат»

УрБК, Москва, 26.01.2023. «МегаФон» завершил сделку по покупке компании мобильной коммерции «ИнПлат». Приобретение позволит усилить финансово-техническое направление и предложить абонентам новые удобные сервисы, сообщает пресс-служба сотового оператора.



По словам представителей компании, «МегаФон» приобрел 100% компании у структур USM за денежные средства. Сделка состоялась в январе.



«Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла. Наличие сильной экспертной команды и разработок «ИнПлат» в периметре «МегаФона» позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов», — сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.



«ИнПлат» — главный партнер «МегаФона» в области мобильной коммерции. Он обрабатывает 80% потока платежей со счета телефона. Компания работает на российском финтех-рынке более 12 лет, предлагая свои решения в области онлайн-платежей крупным партнерам рынка электронной коммерции, телеком-операторам.



Значимые проекты по приему платежей в сервисах «МегаФона» были запущены совместно с «ИнПлат». Среди недавних проектов — внедрение сервиса Smart Pay, позволяющего проводить оплату, даже если на счете абонента недостаточно средств, списывая недостающую сумму с банковской карты без прерывания платежа. Сервис экономит время абонентов и повышает конверсию для партнера.