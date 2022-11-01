Заводы Свердловской области за 2022 год посетили более 15 тыс. туристов

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Промышленные предприятия Свердловской области в прошлом году посетили более 15 тыс. человек, что вдвое превышает туристический поток за аналогичный период. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



«Создание турпрограмм и увеличение посетителей Среднего Урала растет благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», а также соглашение губернатора Евгения Куйвашева с Агентством стратегических инициатив о развитии промышленного туризма в Свердловской области», — говорится в сообщении.



В департаменте отмечают, что представители 20 промышленных организаций обучались в рамках Всероссийского акселератора по промышленному туризму. После этого они смогли улучшить свою работу с гостями.