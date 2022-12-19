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Вчера, 18:01

На Среднем Урале поголовье птицы за год сократилось на 13%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Свердловской области поголовье птицы в хозяйствах всех категорий на конец декабря 2022 года составило 11,4 млн голов, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом (13,1 млн голов). Об этом сообщает Свердловскстат.

Кроме этого, за год на 1,1% снизилось поголовье свиней, на 1,5% — овец и коз.

В свою очередь, за указанный период выросло поголовье крупного рогатого скота (на 0,3%), в том числе коров (на 0,1%).

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