В Екатеринбурге запущен в работу сайт в честь 300-летия города

В Екатеринбурге начал работу сайт, посвященный 300-летию города. Сейчас платформа функционирует в тестовом режиме. Сервис будет ежедневно пополняться новой информацией, а к марту 2023 года все активности виртуальной площадки будут доступны полностью, сообщает пресс-служба горадминистрации.
На платформе будут собраны все проекты и направления подготовки к юбилею столицы Урала, а также интересные факты и события из жизни мегаполиса. Сайт 300.екатеринбург.рф содержит несколько разделов: «О событии», «Жителям», «Афиша», «Гостям», «Друзья города», «Спецпроекты» и другие.
На сайте горожане смогут участвовать в конкурсах, проходить тесты на знание городской идентичности, а также участвовать в голосованиях. Также в ближайшее время здесь появится раздел «Горожане», где будут опубликованы архивные и современные фотографии и видео о родном городе, присланные екатеринбуржцами.
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