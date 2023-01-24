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Вчера, 10:02

Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Челябинске за квартал вырос на 8%

УрБК, Челябинск, 25.01.2023. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Челябинске в IV квартале 2022 года вырос на 8% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Согласно исследованию, лидерами по увеличению спроса на приобретение коммерческой недвижимости среди городов РФ стали Пермь (+26%), Самара (+25%), Томск (+23%), Уфа и Москва (+21%).

Помимо этого, цены на коммерческую недвижимость в Челябинске за квартал не изменились, а стоимость квадратного метра таких помещений увеличилась на 1%.

Что касается аренды коммерческой недвижимости, в столице Южного Урал спрос на нее за квартал снизился на 2%. Цены на эту услугу уменьшились на 7%, а стоимость «квадрата» арендуемых коммерческих площадей — на 2%.

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