В 2022 году портфель кредитных карт в России составил 2,37 трлн рублей

УрБК, Москва, 24.01.2023. Кредитные карты стали единственным разделом потребительского кредитования, чья доля выросла в 2022 году. Она составила 18,1% за девять месяцев против 15,5% за весь 2021 год. Портфель кредиток по итогам года составил 2,37 трлн руб., что на 18,7% превышает результат 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и аналитиков.



В Росбанке сообщили, что портфель кредитных карт по итогам года вырос на 32% без учета овердрафта. В банке «Открытие» выдача выросла на 21%.



В то же время уровень просрочки более 90 дней за год вырос только на 0,7 п. п., до 13,2%. Такого результата удалось добиться за счет того, что наиболее рискованные клиенты перешли к микрофинансовым организациям. Там просрочка в 2022 году выросла на 13 п. п., до 43%, при портфеле в 431 млрд руб.



У банков росла конкуренция за «качественных» клиентов. Главными способами привлечь их стали цены на обслуживание кредитных карт (или отказ от оплаты за это) и продолжительность льготного периода. На этом фоне интерес вырос и у населения — на 10-40% в зависимости от организации и предлагаемых ей условий. По итогам 2022 года в обороте находилось 47-48 млн кредитных карт. Годовой прирост достиг 20%.