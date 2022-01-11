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Вчера, 12:01

Утвержден новый руководитель «Корпорации развития Среднего Урала»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Новым руководителем «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) назначен Андрей Мисюра. Его коллективу организации представил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

С 2014 по 2016 год Андрей Мисюра был министром промышленности Свердловской области. Далее до 2022 года он возглавлял НПО автоматики — оборонное предприятие в Екатеринбурге.

КРСУ была учреждена в 2010 году для реализации крупных инвестиционных проектов. В последний год у нее не было постоянного директора.

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