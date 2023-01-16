Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 6%

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области с 16 по 22 января выявлен 32 тыс. 841 случай заболевания ОРВИ, что на 6,1% ниже показателей прошлой недели и на 7,8% выше среднего многолетнего уровня.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период зафиксировано 14 тыс. 270 случаев заболевания ОРВИ. Это на 4,6% ниже показателя прошлой недели и на 3,6% меньше среднего многолетнего уровня.



Отмечается, что среди всех заболевших 55% составляют дети.