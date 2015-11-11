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Жителям Академического района в Екатеринбурге предложили принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор»

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Жителей Академического района Екатеринбурга пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор». Проект реализуется под патронажем Минстроя РФ и Фонда развития территории. Цель конкурса -— найти лучшие практики благоустройства городской среды в зимний период, сообщает пресс-служба УК «Академический».

Победители будут выбираться в следующих номинациях: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе» (праздники, культурные и спортивные события), «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» (каток, горка, ледовая крепость) и «Лучшее зимнее оформление двора» (новогодняя елка, ледовые или снеговые фигуры, иллюминация).

Для участия в конкурсе надо до 28 февраля 2023 года подать заявку с рассказом о дворе и фотографиями. С 28 февраля по 15 марта жюри рассмотрит поступившие заявки и выберет финалистов. Параллельно на сайте пройдет народное голосование за лучшие зимние дворы. Победителей определят в конце марта — они получат подарки и благодарственные письма.

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