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Вчера, 09:03

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на 0,45%, за месяц — снизился на 6,57%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 326 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 121 день.

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