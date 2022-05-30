В Екатеринбурге с 1 по 28 марта из-за строительных работ будет перекрыта улица Чеверева

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. В Екатеринбурге перекроют участок дороги для транспорта по улице Чеверева в районе дома № 6. Здесь специалисты МУП «Водоканал» проведут строительные работы сети водоотведения.
На дороге установят предупреждающие дорожные знаки и указатели. Местные жители смогут проложить маршрут по улицам Щелкунской, Бисертской и переулкам Сухановскому и Черноусовскому, сообщает пресс-служба городской администрации.
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