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Вчера, 14:43

В Екатеринбурге с 1 по 28 марта из-за строительных работ будет перекрыта улица Чеверева

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. В Екатеринбурге перекроют участок дороги для транспорта по улице Чеверева в районе дома № 6. Здесь специалисты МУП «Водоканал» проведут строительные работы сети водоотведения.

На дороге установят предупреждающие дорожные знаки и указатели. Местные жители смогут проложить маршрут по улицам Щелкунской, Бисертской и переулкам Сухановскому и Черноусовскому, сообщает пресс-служба городской администрации.

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