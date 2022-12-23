Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с Союзом российских городов опытом по развитию транспортно-логистического каркаса

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе расширенного заседания правления Союза российских городов поделился опытом по развитию транспортно-логистического каркаса. В частности, он рассказал о запуске первого межмуниципального трамвайного маршрута «Екатеринбург — Верхняя Пышма», сообщает пресс-служба администрации города.



Алексей Орлов также рассказал о мерах повышения эффективности использования железнодорожной инфраструктуры для перевозки пассажиров внутри агломерации.



«Индустриальное прошлое оставило Екатеринбургу и соседним городам развитую сеть железнодорожных путей для обслуживания, в основном, промышленных зон. Заводские территории занимают ценные пространства, в центре, рядом со сложившейся плотной жилой застройкой. Анализ использования имеющихся железнодорожных путей для движения городской электрички показывает реальную возможность в короткие сроки расширить маршрутную сеть нашего города», — заявил глава Екатеринбурга.



Глава города подчеркнул, что объединение уже существующих путей в единый кольцевой маршрут позволит увеличить пассажиропоток за счет включения отдаленных территорий.



«Также импульс к развитию получат старопромышленные районы. Вырастет инвестиционная привлекательность городских территорий: на пересечении пассажирского кольца с магистральными автодорогами, около станций метро, в приближении к новым жилым районам появятся транспортно-пересадочные узлы, а также центры торговли и оказания услуг», — добавил глава города.



Также в ходе заседания Алексей Орлов был награжден золотым знаком за инициативное и продуктивное взаимодействие с Союзом и значимый вклад в развитие местного самоуправления в России.