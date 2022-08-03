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Вчера, 11:23

За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России

УрБК, Москва, 20.01.2023. По итогам первой половины января Россия заняла первое место среди стран по количеству туристов, въехавших в Таиланд. На втором месте в этом списке находится Малайзия. Данные были предоставлены Управлением по туризму Таиланда (TAT), сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 1 по 15 января 2023 года в Таиланд въехало 99 тыс. 593 туриста из России. Из Малайзии, которая прежде занимала первое место, прибыл 89 тыс. 461 человек. Третье место занимает Корея — 76 тыс. 057 человек. Индия оказалась на четвертой строчке рейтинга благодаря 47 тыс. 471 туристу, Лаос замыкает пятерку с показателем 41 тыс. 836 человек.

Среди неазиатских стран самый высокий показатель у Великобритании, откуда в Таиланд прибыло 34 тыс. 796 отдыхающих.

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