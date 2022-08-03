За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России

АТОР заявила о сокращении во II квартале количества иностранных туристов в 63 раза по сравнению с докризисным периодом 2019 года

УрБК, Москва, 03.08.2022. По данным отечественной Ассоциации туроператоров (АТОР), во II квартале 2022 года, несмотря ...