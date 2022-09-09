На Урале 39% сделок на вторичном рынке совершены по нотариальной доверенности

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. В 2022 году на Урале примерно 39% сделок на вторичном рынке недвижимости были совершены с использованием нотариальной доверенности. Это рекордный показатель за все время. Например, в 2021 году он составлял 15%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.



По словам представителей отрасли, подобные сделки проводили родственники мобилизованных или уехавших за границу россиян. Эксперты считают, что дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации со специальной военной операцией. Данная тенденция наблюдается по всей стране: в среднем по России число сделок по доверенности достигло 50%.