Банк России начнет устанавливать официальные курсы к еще девяти иностранным валютам

УрБК, Москва, 18.01.2023. Банк России дополнил перечень иностранных валют, для которых устанавливается официальный курс относительно рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.



В список попали следующие валюты: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал.



Нововведение начнет действовать с 18 января.