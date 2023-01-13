Банк России начнет устанавливать официальные курсы к еще девяти иностранным валютам

УрБК, Москва, 18.01.2023. Банк России дополнил перечень иностранных валют, для которых устанавливается официальный курс относительно рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В список попали следующие валюты: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал.
Нововведение начнет действовать с 18 января.
УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2023 года. Курс долл. ...12.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 58 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2023 года. Курс долл. ...11.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 69 коп., евро — на 53 коп.
УрБК, Москва, 11.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2023 года. Курс долл. ...10.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2023 года. Курс долл. ...12.01.2010 Официальные курсы доллара США и евро снижены на 5 копеек
УрБК, Москва, 12.01.2010. Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к мировым валютам. Официальный курс ...