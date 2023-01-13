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Вчера, 16:42

Банк России начнет устанавливать официальные курсы к еще девяти иностранным валютам

УрБК, Москва, 18.01.2023. Банк России дополнил перечень иностранных валют, для которых устанавливается официальный курс относительно рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В список попали следующие валюты: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал.

Нововведение начнет действовать с 18 января.

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