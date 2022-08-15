В России узаконили снятие исправных запчастей с одних самолетов для установки на другие

УрБК, Москва, 18.01.2023. Правительство РФ в конце 2022 года узаконило снятие исправных запчастей и компонентов с одних самолетов для последующей установки на другие. Об этом сообщает газета «Известия».
На подобные комплектующие потребуется оформить разрешительные документы: талоны летной годности, паспорта или этикетки. В ходе снятия необходимо провести и задокументировать анализ их эксплуатации и оценку состояния. При последующей установке нужно будет выполнить тестирование и повторную оценку состояния.
Вдобавок на оставшиеся в РФ иностранные воздушные суда теперь можно ставить неоригинальные иностранные компоненты, не предусмотренные эксплуатационной документацией разработчиков. Такие детали могут изготавливать только компании, у которых есть одобрение шести иностранных авиаадминистраций, по процедурам, аналогичным тем, что установлены в американском законодательстве.
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