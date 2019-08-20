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Тюменца оштрафовали на 9 млн рублей за незаконный провоз незадекларированной валюты через аэропорт Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Житель Тюменской области оштрафован на 9 млн руб. за попытку провезти через екатеринбургский аэропорт Кольцово 300 тыс. долл. США. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

В апреле 2021 года кольцовские таможенники нашли в багаже прибывшего из Объединенных Арабских Эмиратов пассажира 300 тыс. долл. США. Зарегистрировавшись на рейс, мужчина заполнил таможенную декларацию, но не предоставил документы, которые подтвердили бы законность происхождения этих денег.

«По правилам, действующим с 4 февраля 2020 года, при пересечении границ Евразийского экономического союза следует не только декларировать наличные на сумму свыше 100 тыс. долл. США, но и необходимо представить документы, подтверждающие их происхождение», — уточнил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Данные о приостановке перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денег были переданы в УФНС России по Свердловской области и в Межрегиональное управление федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО.

В итоге было возбуждено административное дело по части 1 статьи 15.25. КоАП РФ «Осуществление незаконных валютных операций, то есть запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства страны».

Спустя полтора года судебных разбирательств пассажир был признан виновным и оштрафован сумму, равную 40% от перевозимых денег. После оплаты штрафа 300 тыс. долл. США наличным были возвращены владельцу.

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