Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии награждения лауреатов конкурса «Достояние Среднего Урала»

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Губернатор Евгений Куйвашев сегодня, в День образования Свердловской области, принял участие в церемонии награждения лауреатов конкурса «Достояние Среднего Урала». Данный статус победителям состязаний был присвоен впервые, сообщает департамент информационной политики региона.
«Свердловская область — индустриальный, деловой, научный центр России. Это территория сильных, умных, талантливых людей, умеющих преодолевать трудности и воплощать в жизнь амбициозные планы. Именно благодаря уральцам область всегда достойно справляется с любыми вызовами и продолжает уверенно идти вперед. Сегодня мы с вами собрались, чтобы впервые объявить победителей конкурса «Достояние Среднего Урала». Считаю, что это отличный способ сохранить традиции, историческое и культурное наследие нашего региона. Прекрасная возможность привлечь внимание к местам, событиям и явлениям, которые определяют облик Свердловской области, подчеркивают ее самобытность», — сказал Евгений Куйвашев.
Кроме того, во время официального подведения итогов голосования глава региона лично поставил оттиск памятного почтового штемпеля «Достояние Среднего Урала» на почтовый конверт, посвященный 85-летию одного из лауреатов премии — НПК «Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского».
Отметим, что на специальном штемпеле, заказанном Почтой России в честь сегодняшнего события, изображены Уральские горы и надпись «Достояние Среднего Урала», а также индекс центрального почтового отделения Екатеринбурга «620000».
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