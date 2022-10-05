В Екатеринбурге в честь десятилетия первой школы в Академическом районе была издана памятная книга

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В Екатеринбурге в честь десятилетия со дня открытия первой школы в Академическом районе была издана памятная книга. Издание вышло тиражом в 300 экземпляров и пополнит библиотеки общеобразовательных учреждений района. Книгу вручили директору школы № 16 Анне Тимошкиной, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».



На церемонии вручения присутствовали гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, председатель совета директоров застройщика Виктор Киселев, член совета директоров Алексей Воробьев, министр образования СО Юрий Биктуганов и представители районной администрации.





Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»



Школа № 16 в Академическом районе на сегодняшний известна во всем Екатеринбурге тем, что выпустила самое большое число золотых медалистов и выпускников, сдавших ЕГЭ на максимальные 100 баллов. За первые десять лет работы ученики школы добивались побед на всероссийских конкурсах и фестивалях, успешно завоевывали призы в международных детских и юношеских состязаниях. Образовательное учреждение занимает высокие места в рейтингах и имеет положительную оценку ЮНЕСКО.



В школе созданы все условия для профильного образования в старших классах, а в младших классах начинается процесс приобщения к творчеству. Педагоги активно вовлекают детей в культурно-массовые мероприятия, в том числе различные музыкальные и танцевальные конкурсы, спортивные соревнования.



«В историю школа № 16 вошла еще и как база для создания Социально-педагогического комплекса — организационно-творческой структуры, формирующей социокультурную среду всего Академического района. Это уникальный для России опыт. На протяжении десятилетия мы, как главный застройщик Академического и основатели этого района, помогаем объединять усилия всех, кто отвечает за детство, и горды тем, что причастны к этому уникальному опыту и благородному делу», — сказал генеральный директор СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов на церемонии вручения памятной книги.



Следует отметить, что основатель Академического района, как социально ответственный девелопер, создает условия для комфортного проживания людей различных поколений, в частности детей. Так, в 2010 году на территории был создан первый в Екатеринбурге социально-педагогический комплекс (СПК), который, как инновационная образовательная технология, внедрялся на базе первой в районе средней школы № 16, а после его опыт перенимали другие школы и детские сады Академического. В состав СПК, помимо самого учебного заведения, входят активное родительское сообщество, а также целая система дополнительного образования и внеклассного воспитания. Развитие комплекса стало возможным благодаря тесному сотрудничеству педагогического коллектива с компанией-застройщиком и Российской академией наук.