Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 30%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Свердловской области с 9 по 15 января выявлено 34 тыс. 984 случая заболевания ОРВИ, что на 30,7% больше показателя прошлой недели и на 25,3% выше среднего многолетнего уровня.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период зафиксировано 14 тыс. 964 случая заболевания ОРВИ. Это на 22% больше показателя прошлой недели и среднего многолетнего уровня.
Отмечается, что среди всех заболевших 44% составляют дети.
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