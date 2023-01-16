Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 8,3%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократился на 3,05%, за месяц — на 8,3%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 311 квартир в уральской столице.
Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 117 дней.
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