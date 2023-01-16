Правительство РФ одобрило заявку свердловского губернатора Евгения Куйвашева о допфинансировании модернизации ЖКХ в регионе на 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В правительстве РФ одобрили заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о выделении 5 млрд руб. для дополнительного финансирования мероприятий по модернизации инфраструктуры ЖКХ в регионе. Средства будут выделены по новой президентской программе, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Отмечается, что деньги выделяются на те проекты, которые должны быть реализованы в течение двух лет. Так, в 2023 году Свердловская область получит 1,17 млрд руб., а в 2024 году — 3,7 млрд руб.
«Средства будут направлены на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе централизованной ливневой системы. Мы подготовили список самых актуальных запросов в сфере ЖКХ, его сейчас рассматривают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и в «Фонде развития территорий», — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Напомним, что в 2022 году из средств федерального и областного бюджетов на модернизацию объектов ЖКХ Свердловской области было выделено 4,2 млрд руб. Так, например, в текущем году на газификацию запланировали направить 8,1 млрд руб. В общей сложности на дальнейшую догазификацию до 2030 выделят еще более 30,5 млрд руб.
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