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16.01.2023

В Свердловской области за первые две недели 2023 года произошло почти 270 пожаров

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. С начала 2023 года на Среднем Урале произошло 268 пожаров. В огне погибло 25 человек, 69 были спасены, сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по Свердловской области.

«С начала 2023 года в регионе произошло 268 пожаров, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При пожарах погибли 25 человек, что на 9 случаев выше показателя аналогичного периода прошлого года. При пожарах пожарно-спасательными подразделениями были спасены 69 человек. Также, по сравнению с прошлым годом, произошло увеличение числа пожаров в частных жилых домах более чем в два раза и составляет 75 случаев. Огнеборцы выезжали на ликвидацию возгорания в многоквартирных домах 56 раз», — говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией руководители регионального ГУ МЧС России планируют провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Кроме этого, инспекторы Госпожнадзора усилили профилактическую работу с жителями региона.

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