В Свердловской области за первые две недели 2023 года произошло почти 270 пожаров

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В новогодние каникулы в Свердловской области произошло 140 пожаров. В них погибли 12 ...

За праздничные выходные в Свердловской области произошло 140 пожаров

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. С начала 2021 года на Среднем Урале произошло 214 пожаров, что почти в два раза ...

В Свердловской области за новогодние праздники в 214 пожарах погибли 14 человек

В Екатеринбурге с начала года в жилых домах и коллективных садах произошло 177 пожаров

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2020. С начала года при пожарах в жилых домах и коллективных садах Екатеринбурга погибли 23 ...