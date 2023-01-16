В Свердловской области за первые две недели 2023 года произошло почти 270 пожаров

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. С начала 2023 года на Среднем Урале произошло 268 пожаров. В огне погибло 25 человек, 69 были спасены, сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по Свердловской области.
«С начала 2023 года в регионе произошло 268 пожаров, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При пожарах погибли 25 человек, что на 9 случаев выше показателя аналогичного периода прошлого года. При пожарах пожарно-спасательными подразделениями были спасены 69 человек. Также, по сравнению с прошлым годом, произошло увеличение числа пожаров в частных жилых домах более чем в два раза и составляет 75 случаев. Огнеборцы выезжали на ликвидацию возгорания в многоквартирных домах 56 раз», — говорится в сообщении.
В связи со сложившейся ситуацией руководители регионального ГУ МЧС России планируют провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Кроме этого, инспекторы Госпожнадзора усилили профилактическую работу с жителями региона.
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В новогодние каникулы в Свердловской области произошло 140 пожаров. В них погибли 12 ...11.01.2021 В Свердловской области за новогодние праздники в 214 пожарах погибли 14 человек
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. С начала 2021 года на Среднем Урале произошло 214 пожаров, что почти в два раза ...08.10.2020 В Екатеринбурге с начала года в жилых домах и коллективных садах произошло 177 пожаров
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2020. С начала года при пожарах в жилых домах и коллективных садах Екатеринбурга погибли 23 ...12.01.2015 В новогодние каникулы в Свердловской области произошло больше 100 пожаров
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2015. За 11 дней 2015 года в Свердловской области произошло 102 пожара, что на 16 случаев ...16.11.2011 МЧС РФ: В 24 муниципальных образованиях Свердловской области пора вводить особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2011. На территории 24 муниципальных образований Свердловской области, где зарегистрирован ...