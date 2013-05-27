В России обсуждают внедрение единой платежки за услуги ЖКХ

УрБК, Москва, 16.01.2023. Минстрой РФ обсуждает с другими ведомствами возможность внедрения «единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов». Об этом сообщает газета «Известия».



Сейчас единая форма отсутствует, и часто общедомовые показания в квитанциях не отображаются. Обычно в счетах указываются лишь расходы на общедомовые нужды без подробной разбивки, рассказал изданию эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.



В пресс-службе Минстроя РФ отметили, что возможное нововведение предполагает переход к электронным платежным элементам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эти квитанции будут регистрироваться в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).



«Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ», — добавил П. Склянчук.