В России обсуждают внедрение единой платежки за услуги ЖКХ

УрБК, Москва, 16.01.2023. Минстрой РФ обсуждает с другими ведомствами возможность внедрения «единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов». Об этом сообщает газета «Известия».
Сейчас единая форма отсутствует, и часто общедомовые показания в квитанциях не отображаются. Обычно в счетах указываются лишь расходы на общедомовые нужды без подробной разбивки, рассказал изданию эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.
В пресс-службе Минстроя РФ отметили, что возможное нововведение предполагает переход к электронным платежным элементам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эти квитанции будут регистрироваться в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).
«Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ», — добавил П. Склянчук.
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