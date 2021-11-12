Из бюджета Свердловской области будет просубсидировано 14 авиамаршрутов

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В 2023 году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева из бюджета Свердловской области будет просубсидировано 14 авиамаршрутов. Всего в региональной казне на софинансирование межрегиональных авиаперевозок в 2023 году предусмотрено чуть более 235 млн руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Заявку со списком маршрутов, которые собирается софинансировать правительство области, губернатор направил в Минтранс РФ осенью 2022 года. Среди направлений — рейсы в Нижний Новгород, Тобольск, Омск, Махачкалу, Владикавказ, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Оренбург, Саратов, Магнитогорск, Ульяновск, Томск.



Всего в 2023 году из Кольцово можно будет вылететь по 25 субсидированным направлениям. Остальные маршруты получат софинансирование из федерального бюджета или от других регионов.



Субсидирование межрегиональных авиаперелетов дает возможность снизить цену билета для пассажира на 25-61% в зависимости от направления. В 2022 году по направлениям, субсидируемым Свердловской областью, авиакомпании перевезли около 220 тыс. человек.