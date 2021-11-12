УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В 2023 году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева из бюджета Свердловской области будет просубсидировано 14 авиамаршрутов. Всего в региональной казне на софинансирование межрегиональных авиаперевозок в 2023 году предусмотрено чуть более 235 млн руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Заявку со списком маршрутов, которые собирается софинансировать правительство области, губернатор направил в Минтранс РФ осенью 2022 года. Среди направлений — рейсы в Нижний Новгород, Тобольск, Омск, Махачкалу, Владикавказ, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Оренбург, Саратов, Магнитогорск, Ульяновск, Томск.
Всего в 2023 году из Кольцово можно будет вылететь по 25 субсидированным направлениям. Остальные маршруты получат софинансирование из федерального бюджета или от других регионов.
Субсидирование межрегиональных авиаперелетов дает возможность снизить цену билета для пассажира на 25-61% в зависимости от направления. В 2022 году по направлениям, субсидируемым Свердловской областью, авиакомпании перевезли около 220 тыс. человек.
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2021. В 2022 году на субсидирование межрегиональных рейсов из Екатеринбурга из бюджетов всех ...07.10.2021 За девять месяцев 2021 года аэропорт Кольцово обслужил 4,6 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. В январе-сентябре 2021 года екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 4,6 млн ...11.02.2021 Власти Среднего Урала потратят 250 млн рублей на софинансирование рейсов из аэропорта Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. В 2021 году из екатеринбургского аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты ...27.01.2015 На софинансирование межрегиональных авиаперевозок из Екатеринбурга могут направить 232 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2015. На заседании правительства Свердловской области 27 января министр транспорта и связи ...17.01.2014 Правительство РФ выделит субсидии для 15 региональных авиамаршрутов из Екатеринбурга
УрБК, Москва, 17.01.2014. Росавиация опубликовала перечень региональных авиарейсов, которые правительство будет ...