Выручка екатеринбургского общепита в новогодние праздники выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В новогодние праздники рост среднего чека в общепите Екатеринбурга составил до 10%, а выручки — до 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Посещаемость осталась на прежнем уровне либо показала рост до 8%, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных представителей отрасли.



Также отмечается, что гости стали больше есть (+11% к 2022 году). Но количество заказанного алкоголя снизилось на 15% по сравнению с прошлыми новогодними каникулами. Вдобавок в последние праздничные дни, когда начало холодать, вырос спрос на доставку блюд.