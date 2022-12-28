В России себестоимость строительства вернулась к уровню начала 2022 года

УрБК, Москва, 13.01.2023. В декабре рост себестоимости строительства вернулся к уровню начала 2022 года. В феврале этот показатель превышал значение конца 2020 года на 37,6%, а в декабре — на 37,1%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных ГК «РКС Девелопмент».



В минувшем году пиковое значение для роста себестоимости наблюдалось в марте — 55,1%. По отдельным позициям происходили скачки до 30-80%. Снижение цен до уровня начала 2022 года наблюдается по большинству категорий. Сейчас основную часть материалов и оборудования, ставших недоступными из-за санкций, получается приобрести по параллельному импорту. При этом сроки поставок остаются высокими.