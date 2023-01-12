В Нижнем Тагиле директора агентства недвижимости подозревают в хищении у клиентов 5,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Нижнем Тагиле директор компании, работающей в сфере недвижимости, подозревается в хищении денежных средств у клиентов в размере 5,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления провели проверку. По ее результатам были возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере». Подозревают руководителя компании недвижимости. Офис подозреваемого находится на улице Космонавтов, 35.
По данным следствия, с декабря 2021 по декабрь 2022 года «индивидуальный предприниматель, он же руководитель агентства недвижимости, действуя в соответствии с договорами, заключенными с клиентами, путем обмана похищал денежные средства потерпевших, вырученные за продажу принадлежащей им недвижимости».
Шесть местных жителей уже обратились с заявлениями в полицию. Общая сумма нанесенного им ущерба оценивается в 5,5 млн руб. Следователи продолжают устанавливать остальных потерпевших.
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