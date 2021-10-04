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Вчера, 16:07

Спад российской обрабатывающей промышленности в 2022 году составил чуть более 1%

УрБК, Москва, 11.01.2023. Снижение производства в российской обрабатывающей промышленности в 2022 году составило чуть более 1%. Такую оценку дал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Большую роль сыграл уже отработанный и донастроенный под новые вызовы пакет антикризисных мер правительства. В результате по 2022 году ожидаем лишь незначительное снижение в обрабатывающей промышленности, на уровне 1 с небольшим процента», — цитирует его «Прайм».

Министр утверждает, что в минувшем году получилось обеспечить предприятия ликвидностью, перестроить логистику и цепочки поставок. Вдобавок намечены направления дальнейшего развития промышленности на долгосрочную перспективу. Поставлен широкий спектр задач по достижению технологического суверенитета внутри страны.

По словам Д. Мантурова, это касается промышленности и основных сфер экономики как потребителей промышленной продукции.

«Под эти запросы мы проработали на стратегических сессиях правительства инвестпрограммы по 19 отраслям. Суммарно на 5,7 трлн руб. бюджетных инвестиций до 2030 года», — уточнил глава ведомства.

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