Спад российской обрабатывающей промышленности в 2022 году составил чуть более 1%

Снижение производства в российской обрабатывающей промышленности в 2022 году составило чуть более 1%. Такую оценку дал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



«Большую роль сыграл уже отработанный и донастроенный под новые вызовы пакет антикризисных мер правительства. В результате по 2022 году ожидаем лишь незначительное снижение в обрабатывающей промышленности, на уровне 1 с небольшим процента», — цитирует его «Прайм».



Министр утверждает, что в минувшем году получилось обеспечить предприятия ликвидностью, перестроить логистику и цепочки поставок. Вдобавок намечены направления дальнейшего развития промышленности на долгосрочную перспективу. Поставлен широкий спектр задач по достижению технологического суверенитета внутри страны.



По словам Д. Мантурова, это касается промышленности и основных сфер экономики как потребителей промышленной продукции.



«Под эти запросы мы проработали на стратегических сессиях правительства инвестпрограммы по 19 отраслям. Суммарно на 5,7 трлн руб. бюджетных инвестиций до 2030 года», — уточнил глава ведомства.