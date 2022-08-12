Всемирный банк ожидает спада российской экономики на 3,3% ВВП в 2023 году

УрБК, Москва, 11.01.2023. Всемирный банк обновил прогноз роста мировой экономики в 2023 году. Согласно нему, российская экономика сократится на 3,3% ВВП, хотя в первоначальном прогнозе спад оценивался в 3,6%. Общемировой ВВП за год увеличится на 1,7%, что хуже изначального прогноза. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Аналитики отмечают, что снижение темпов роста глобальной экономики говорит о ее приближении к рецессии. Уменьшение годового глобального дохода на душу населения обусловлено высокой инфляцией и ужесточением денежной политики в некоторых странах.
Во Всемирном банке предполагают, что рост мировой экономики в 2023 году составит 1,7%, а в 2024 — 2,7%. Вдобавок в организации ухудшили прогноз экономического роста для 95% развитых и 70% развивающихся стран.
Российская экономика в 2023 году снизится на 3,3%, а в 2024 году произойдет рост на 1,6%.
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