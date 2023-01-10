УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
10.01.2023

В России стартовали продажи туристических путевок в Китай

УрБК, Москва, 10.01.2023. Туроператоры страны начали продавать российским туристам, имеющим китайские визы, путевки в КНР. Продажи стали возможны после ослабления карантинных мер в азиатской стране, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в Пекине с 8 января полностью отменены карантинные меры и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

«После запуска процесса постепенного открытия Китаем границ для иностранцев туроператоры начали снова присматриваться к этой стране. Компании находятся сейчас на разной стадии планирования продаж, есть даже первые турпакеты», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что пока на стадии решения находится вопрос с туристическими визами и безвизовыми списками. Представители АТОР отмечают, что въезд в некоторые области Китая может осложняться.

«Основная часть турпотока из России на Хайнань прибывала на чартерах по безвизовым спискам, сформированным туроператорами. Сейчас эта процедура нуждается в «реанимации», туроператоры ждут информации о том, как вообще она будет работать в 2023 году», — сообщается на сайте ассоциации.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.02.2020 Российские туроператоры потеряли 27 млрд рублей из-за коронавируса

УрБК, Москва, 28.02.2020. Общие потери турбизнеса РФ из-за закрытия ряда направлений в связи с эпидемией коронавируса ...

28.11.2017 Российские туроператоры могут отказаться от «горящих» путевок к лету 2018 года

УрБК, Москва, 28.11.2017. Российские туроператоры к лету 2018 года могут отказаться от продажи «горящих» туров из-за ...

29.08.2016 АТОР: Первые чартеры в Турцию полетят в конце недели

УрБК, Москва, 29.08.2016. Туроператоры сумеют подготовить свои предложения по Турции с учетом новых условий и отправить ...

25.11.2015 АТОР: Бизнес потеряет миллионы долл. США из-за запрета продаж туров в Турцию дольше месяца

УрБК, Москва, 25.11.2015. Российские туроператоры могут потерять миллионы долл. США, если приостановка продаж туров в ...

09.11.2015 АТОР: туроператоры потеряют 3,6 млрд руб. из-за приостановки полетов в Египет

УрБК, Москва, 09.11.2015. Убытки российской туристической отрасли от запрета полетов в Египет составят порядка 3,6 млрд ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (107)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18