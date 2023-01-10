В России стартовали продажи туристических путевок в Китай

УрБК, Москва, 10.01.2023. Туроператоры страны начали продавать российским туристам, имеющим китайские визы, путевки в КНР. Продажи стали возможны после ослабления карантинных мер в азиатской стране, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, в Пекине с 8 января полностью отменены карантинные меры и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
«После запуска процесса постепенного открытия Китаем границ для иностранцев туроператоры начали снова присматриваться к этой стране. Компании находятся сейчас на разной стадии планирования продаж, есть даже первые турпакеты», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что пока на стадии решения находится вопрос с туристическими визами и безвизовыми списками. Представители АТОР отмечают, что въезд в некоторые области Китая может осложняться.
«Основная часть турпотока из России на Хайнань прибывала на чартерах по безвизовым спискам, сформированным туроператорами. Сейчас эта процедура нуждается в «реанимации», туроператоры ждут информации о том, как вообще она будет работать в 2023 году», — сообщается на сайте ассоциации.
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