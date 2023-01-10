УФНС России по Свердловской области предупреждает граждан о мошеннических операциях

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской области напоминает о совершении мошеннических действий в отношении горожан, как сообщается на сайте ведомства.
Так, на электронную почту налогоплательщиков приходят письма с требованием оплаты задолженности от различных адресантов, которые не относятся к ФНС России. Например, адресом афериста может быть такой, как АрхиповаИрина198017@inbox.ru. Как правило, в сообщениях указывается небольшая сумма в пределах двухсот рублей.
«Когда налогоплательщик ввел данные своей банковской карты, чтобы оплатить налоговую задолженность в размере 185 руб., пришло сообщение об отмене оплаты покупки с его карты на сумму 4 тыс. 400 руб. (на счету было недостаточно денежных средств). Таким образом, злоумышленники пытались похитить денежные средства налогоплательщика», — говорится в сообщении ведомства.
Также региональное УФНС предупреждает, что все данные по оплате задолженностей можно посмотреть в сервисах «Личные кабинеты налогоплательщика».
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