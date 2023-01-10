УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
10.01.2023

УФНС России по Свердловской области предупреждает граждан о мошеннических операциях

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской области напоминает о совершении мошеннических действий в отношении горожан, как сообщается на сайте ведомства.

Так, на электронную почту налогоплательщиков приходят письма с требованием оплаты задолженности от различных адресантов, которые не относятся к ФНС России. Например, адресом афериста может быть такой, как АрхиповаИрина198017@inbox.ru. Как правило, в сообщениях указывается небольшая сумма в пределах двухсот рублей.

«Когда налогоплательщик ввел данные своей банковской карты, чтобы оплатить налоговую задолженность в размере 185 руб., пришло сообщение об отмене оплаты покупки с его карты на сумму 4 тыс. 400 руб. (на счету было недостаточно денежных средств). Таким образом, злоумышленники пытались похитить денежные средства налогоплательщика», — говорится в сообщении ведомства.

Также региональное УФНС предупреждает, что все данные по оплате задолженностей можно посмотреть в сервисах «Личные кабинеты налогоплательщика».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.10.2022 Мошенники рассылают россиянам ложные письма о наличии долгов

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Граждане стали получать на электронную почту письма от мошенников, представляющихся ...

03.10.2022 Свердловская налоговая предупреждает о рассылке мошенниками ложных писем о наличии долгов

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Управление федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области ...

04.05.2022 Свердловское Управление ФНС предупреждает налогоплательщиков о случаях мошеннических действий

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. Управление ФНС России по Свердловской области информирует налогоплательщиков о ...

06.10.2021 Свердловское Управление ФНС России предупреждает о новом способе мошенничества через электронную почту

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области выявило новый ...

20.04.2021 Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о новом виде мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Управление ФНС России по Свердловской области сообщает о выявленном новом виде ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (107)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18