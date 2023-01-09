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09.01.2023

Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за праздничную неделю снизилась на 40%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области со 2 по 8 января выявлено 26 тыс. 757 случаев заболевания ОРВИ, что на 40,3% меньше показателя прошлой недели и на 107,9% выше среднего многолетнего уровня.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период зафиксировано 12 тыс. 265 случаев заболевания ОРВИ. Это на 31,7% меньше показателя прошлой недели, но на 53,4% превышает средний многолетний уровень.

Отмечается, что среди всех заболевших 38% составляют дети.

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