В Екатеринбурге за год 14 территорий определены как зоны промышленно-коммунальной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. За 2022 год екатеринбургская комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки определила 14 территорий как зоны промышленно-коммунальной инфраструктуры. Это позволит организовать в будущем примерно 10 тыс. рабочих мест для города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Кроме того, 18 территорий стали зонами объектов общего образования. Это позволило закрепить за ними статус участков под существующими и проектируемым объектами образования. Планируемые объекты обеспечат около 6 тыс. мест в дошкольных и 14 тыс. мест в средних общеобразовательных учреждениях.
Помимо этого, 605 га земли стали природно-рекреационными зонами.
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