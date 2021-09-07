В Екатеринбурге за год 14 территорий определены как зоны промышленно-коммунальной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. За 2022 год екатеринбургская комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки определила 14 территорий как зоны промышленно-коммунальной инфраструктуры. Это позволит организовать в будущем примерно 10 тыс. рабочих мест для города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Кроме того, 18 территорий стали зонами объектов общего образования. Это позволило закрепить за ними статус участков под существующими и проектируемым объектами образования. Планируемые объекты обеспечат около 6 тыс. мест в дошкольных и 14 тыс. мест в средних общеобразовательных учреждениях.



Помимо этого, 605 га земли стали природно-рекреационными зонами.