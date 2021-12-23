Промпроизводство в России в 2022 году сократилось на 1,8%

В России промышленное производство уменьшилось на 1,8% в январе-ноябре текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает Росстат.



Наибольшее сокращение объема выпуска товаров в стране произошло в сегментах производство автомобильной продукции — на 52,5%, обработка древесины — на 21,4%, а также в сфере изготовления лекарств и медицинских материалов — на 14,8%.



Одновременно произошло незначительное увеличение производства прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т. д.) — на 16,5%, металлической продукции — на 15,9%, а также одежды — на 8,7%.



Напомним, что ранее стало известно о том, что промпроизводство на Среднем Урале в январе-ноябре сократилось на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.