Курс доллара США на Московской бирже вырос до 72,35 руб., евро — до 76,38 руб.

УрБК, Москва, 29.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 72,35 руб., европейской — 76,38 руб. На момент закрытия торгов 28 декабря курс доллара США составлял 72,19 руб., евро — 76,40 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 70,94 руб., евро — до 75,38 руб.

УрБК, Москва, 28.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 70,05 руб., евро — до 74,36 руб.

УрБК, Москва, 27.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 63,22 руб., евро — до 67,19 руб.

УрБК, Москва, 14.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 62,95 руб., евро — до 66,06 руб.

УрБК, Москва, 06.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 61,09 руб., евро — до 63,85 руб.

УрБК, Москва, 01.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...