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Сегодня, 12:22

В России расширили условия семейной ипотеки

УрБК, Москва, 29.12.2022. Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Льготная ипотека будет действовать до 1 июля 2024 года по ставке 8%. Заем доступен на приобретение жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка.

Ставка по семейной ипотеке будет действовать на уровне 6%. Ее могут взять семьи с двумя детьми до 18 лет. Раньше такая возможность была только у семей, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года.

Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб.

«Максимальный размер займа может составлять 30 млн и 15 млн руб. соответственно, при этом 12 млн и 6 млн руб. будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке», — говорится в сообщении.

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